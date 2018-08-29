Немцев лишили золотого Эрдогана

Статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выполненную из золота, увезли из центра немецкого города на полицейском автомобиле. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Монумент был установлен 27 августа в Висбадене в рамках фестиваля современного искусства Wiesbaden Biennale, который в 2018 году проводится под лозунгом «Плохие новости». Четырехметровый Эрдоган изображен с вытянутой вперед правой рукой и указывает перед собой.

Как пишет издание, автор намеренно подготовил для бьеннале провокационную работу, однако посыл оценили не все. Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали его творчество. «Дальше что, Гитлер?» — написал один из них в Twitter.

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В администрации города пояснили, что установка статуи была согласована, однако о том, что она будет изображать турецкого лидера, никто не знал. Кроме того, власти заявили, что золотой Эрдоган был демонтирован по соображениям безопасности: его сторонники или критики могли спровоцировать конфликт, писало Associated Press.

Во время досрочных президентских выборов в июне турецкий лидер получил в европейских странах более высокую поддержку соотечественников, чем на родине. Свои голоса ему отдали почти две трети проживающих в Германии турок.

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