Исчезновение арктической экспедиции оказалось необъяснимым

Канадские ученые из Университета Макуон, Университета Лейкхеда и других исследовательских организаций опровергли гипотезу, согласно которой экспедиция по освоению Арктики сэра Джона Франклина погибла из-за отравления свинцом. Исследователи не обнаружили в останках членов экипажа следов тяжелого металла. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Экспедиция проходила в 1845-1848 годах на двух судах — HMS Erebus и HMS Terror. Ее целью было обнаружение коридора через Северо-Западный проход, который ведет из Атлантического океана в Тихий и часто покрывается сплошным льдом. В 1846 году корабли оказались в ледяной ловушке возле острова Кинг-Вильям (Канадский Арктический архипелаг). Члены экипажа пережили две зимовки, однако в апреле 1848 года большая часть команды покинула корабли и пошла на юг. Никто из 129 путешественников не выжил.

Корабли были найдены только в 2014-2016 годах. Также были обнаружены тела некоторых членов экипажа. Результаты их анализа показали, что моряки, вероятно, умерли из-за голода, туберкулеза и цинги, но основной причиной гибели специалисты называли отравление свинцом, который использовался для изготовления консервных банок.

В новой работе ученые проверили три ключевые гипотезы. Во-первых, те, кто умер позже, должны были иметь больший уровень свинца в костях, чем у тех, кто погиб раньше. Во-вторых, у всех членов экипажа в костной ткани, которая сформировалась незадолго до смерти, концентрация тяжелого металла должна была быть выше, чем в более старых костях. Наконец, в скелете моряков погибшей экспедиции должно быть, в целом, больше свинца, чем у других служащих военно-морского флота Британии. Однако все три предположения были опровергнуты.

По мнению исследователей, хотя точная причина гибели экспедиции Франклина пока остается неизвестной, люди могли умереть из-за сочетания различных факторов, включая голод, холод и различные заболевания.

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