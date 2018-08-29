Россиянин искупался в запрещенном месте и поплатился

Турист из России залез в фонтан Треви в Риме и был оштрафован на 450 евро местными представителями власти. Об этом сообщает издание Wanted in Rome.

Ранее в августе двое 50-летних американцев также заплатили штраф 450 евро после того, как прыгнули в фонтан XVIII века, купаться в котором строго запрещено. За неделю до этого пенсионер из Америки решил помочить ноги в фонтане рядом с монументом Витториано, за что тоже был оштрафован. Также в августе в фонтан Треви запрыгнули двое канадцев.

Фонтан Треви построен в 1732-1762 годах и считается самым крупным в Риме. Власти запрещают туристам залезать в него, а с нарушителей взимают штраф 450 евро. Однако многие путешественники все равно прыгают в воду и продолжают купаться в фонтане.

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21 августа двое британских туристов разделись в фонтане рядом с памятником Виктору Эммануилу II (Витториано) в Риме на площади Венеции и попали на видео. На ролике, снятом туристическим гидом, видно, как двое мужчин позируют на камеру и дурачатся в нижнем белье, стоя в воде недалеко от монумента, установленного в память о погибших в Первой мировой войне.

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