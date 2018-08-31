Россия отправит к МКС 13 кораблей и два модуля

Россия до 2021 года отправит к МКС 13 пилотируемых и грузовых кораблей, а также два модуля, передает РИА Новости заявление вице-премьера Юрия Борисова.

По его словам, до конца 2018 года к МКС будет запущено два пилотируемых и один грузовой корабль. «На 2019 год предусмотрено пять запусков… В 2020 году предстоит провести еще пять запусков пилотируемых и грузовых кораблей, а также узлового модуля», — сказал чиновник на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики в РКК «Энергия».

В ноябре 2019 года запланирован запуск к МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука». Запуск научно-энергетического модуля с 2020 года перенесен на 2022 год.

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«Наука» вместе с создаваемыми «Причалом» и научно-энергетическим модулем должна стать основой для российской национальной орбитальной станции после прекращения работы МКС. Модуль, строящийся в «Центре Хруничева» с 1995 года, фактически является дублером «Зари» — первого функционально-грузового блока МКС, построенного на американские деньги. Запустить модуль рассчитывали еще в 2007-м, но сроки неоднократно переносились, дважды (в 2013 и 2016 годах) — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. Кроме того, анонимные источники заявили об устаревании его резиновых элементов.

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