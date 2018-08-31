Выигравшая Олимпиаду пара российских фигуристов распалась

Олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Федор Климов и Ксения Столбова больше не будут выступать вместе. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщил Климов, его слова приводит «Р-Спорт».

«На сегодняшний день пары Столбова/Климов не существует по нашему обоюдному решению. Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное», — сказал фигурист.

Климов признался, что последний раз общался с партнершей весной. По его словам, они намеревались вместе завершить карьеру после прошлого сезона, но не сделали этого. Столбова не получила приглашения на Олимпиаду в Пхенчхан, из-за чего пара не выступила на Играх.

Спортивная пара Климова и Столбовой образовалась в 2009 году. В 2014 году спортсмены выиграли золотые медали Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!