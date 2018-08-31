В Арктике начались испытания перспективных образцов военной техники

Военные Северного флота начали испытывать перспективную военную технику и средства навигации в экстремальных условиях Арктики. об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

«При поддержке Русского географического общества продолжается комплексная экспедиция подразделения арктической бригады Северного флота на архипелаг Новая Земля. В экстремальных условиях проводится апробация перспективных образцов военной техники и средств навигации», — сказал Шойгу на коллегии военного ведомства.

Он отметил, что сейчас на арктическим побережье строят военные городки для соединений и воинских частей. Глава Минобороны добавил, что на закрытой части совещания будут обсуждаться «мероприятия по наращиванию боевых возможностей Северного флота и совершенствуется система его управления».

Ранее в арктическом морском порту Тикси в Якутии началось строительство военгородка для военнослужащих соединения ПВО Северного флота. Его возведение займет примерно полгода. Об будет состоять из 11 объектов, которые будут соединены между собой крытыми переходами.

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