В Арктике началось строительство базы ПВО

В арктическом морском порту Тикси в Якутии началось строительство военного городка для военнослужащих соединения ПВО Северного флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

«Сегодня в ходе рабочей поездки в гарнизон Тикси (Якутия) командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии установки первой сваи современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота», — рассказали в службе.

Возведение военгородка займет примерно полгода. Он будет состоять из 11 объектов, в том числе общежития для военнослужащих, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой и гаража. «Все объекты будут связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики», — добавил собеседник агентства.

О создании новой дивизии ПВО в составе флота стало известно в ноябре прошлого года. Ее соединения развернут на архипелаге Новая Земля, в поселках Диксон и Тикси.

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