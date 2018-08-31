Песков ответил на вопрос об угрозах Путина «раздавить украинскую армию»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал от Владимира Путина угроз «раздавить украинскую армию», которые он якобы озвучил в ходе переговоров «нормандской четверки» в 2015 году. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 31 августа.

«Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, по словам которого, эта реплика Путина содержится в мемуарах бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

Представитель Кремля добавил, что не читал мемуаров французского лидера, поэтому не может комментировать выдержки из книги.

Отношения между Москвой и Киевом испортились после начала военного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году. Украинское руководство обвиняет Россию в причастности к боевым действиям. Москва указывает на голословный характер обвинения и подчеркивает, что военнослужащих РФ на Украине не было и нет.

7 июня российский лидер констатировал, что действующие украинские власти не в состоянии решить вопрос с ЛНР и ДНР.

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