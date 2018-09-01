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Глава МОК заговорил об олимпийском будущем киберспорта

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Томас Бах

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал перспективы киберспорта стать олимпийской дисциплиной. Слова функционера передает Associated Press.

«Мы не можем включить в программу Олимпиад то, что пропагандирует насилие и дискриминацию. Это я о так называемых "шутерах". С нашей точки зрения, они абсолютно не соответствуют понятиям олимпийских ценностей», — заявил Бах.

Глава МОК также оговорился, что и единоборства, часть из которых представлены в олимпийской программе, произошли от драк. Тем не менее, как отмечает Бах, они являются цивилизованной формой конфликтов.

Киберспорт является официальной спортивной дисциплиной в России. Он был включен в реестр видов спорта в 2016 году.

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