Почта Банк решил поработать с геймерами

Почта Банк и Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) объявили о начале стратегического партнерства и запуске совместной долгосрочной программы, направленной на развитие киберспорта в России. К концу 2019 года банк планирует привлечь порядка 100 тысяч новых клиентов — геймеров и киберспортсменов. Инвестиции Почта Банка в проект составят несколько десятков миллионов рублей уже в этом году, сообщили «Ленте.ру» в кредитной организации.

Основными элементами программы Почта Банка и ФКС России станут вывод на рынок новой карты для геймеров с уникальным вертикальным дизайном, запуск портала Cyberlab для начинающих киберспортсменов, а также поддержка банком важнейших российских турниров по киберспорту.

На первом этапе в линейке карт будут доступны 4 варианта дизайна. Кроме того, еще один вариант дизайна определится по итогам открытого конкурса, объявленного Почта Банком. В результате открытого онлайн-голосования 10 лучших работ отправятся на оценку жюри, к участию в котором банк привлек ведущих экспертов дизайна в российской игровой индустрии.

«Сегодня индустрия киберспорта развивается стремительными темпами и имеет огромный потенциал роста. Аудитория гейминга в России — 50 миллионов человек, ядро аудитории, поклонники киберспорта — около 12 миллионов человек. При этом, по данным некоторых исследований, ежегодно траты геймеров на игры растут в среднем на 15 процентов в год», — отметил президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

«Проанализировав целевую аудиторию, которая так любит блоги, социальные сети, активно покупает в интернете, мы создали продукт, который дает владельцу не только финансовую выгоду, но и доступ к эксклюзивному контенту. Уверен, что геймеры также по достоинству оценят вертикальный формат и стильный тематический дизайн карт», — сказал в свою очередь директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян.

«На российском киберспортивном рынке уже достаточно много игроков. Наше стратегическое партнерство с лидером российского банковского рынка Почта Банком — это, разумеется, сигнал о зрелости индустрии и большом потенциале киберспортивной аудитории», — подчеркнул президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Почта Банк также выступит генеральным партнером Кубка России по киберспорту. Отборочный этап Кубка начнется 1 сентября и продлится до 29 октября. Основной этап Кубка России стартует 3 ноября и завершится 25 ноября. Во время финала Кубка России по киберспорту, который состоится 15 и 16 декабря в Тюмени, Почта Банк вручит специальный денежный приз наиболее ценному игроку финала турнира (most valuable player) по Dota 2. Победитель будет выбран из 4 команд, присутствующих на финале.

Cyberlab — портал, где киберспортсмены начинают свой путь от любителя к профессионалу. Здесь они смогут прокачать свои навыки под руководством звездных наставников, выбрать для себя лучшее оборудование и сервисы и, конечно, готовиться к выступлению на турнирах ФКС.