Роналду испугался за свою жизнь

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство команды обеспечить его и семью тремя телохранителями в Турине. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, форвард боится, что его вилла в Гран Мадре может быть слишком уязвима для недоброжелателей. Один из телохранителей будет охранять дом Роналду, другой — семью футболиста, а третий — самого португальца.

В материале отмечается, что опасения Роналду были вызваны тем, что перед матчем «Кьево» — «Ювентус» для обеспечения безопасности было задействовано антитеррористическое подразделение.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 112 миллионов евро. Он успел провести в Серии А два матча, но пока не отметился забитыми мячами.

Перед началом чемпионата мира в России The Mirror сообщала, что безопасность Роналду на турнире обеспечат боец смешанного стиля Гонсало Сальгадо и бывший десантник Нуно Марекоса. По словам футболиста, столь суровые люди позволяют чувствовать себя в безопасности.

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