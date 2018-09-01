Боец MMA ударом колена отправил соперника к хирургу

Боец смешанного стиля Мохаммед Де Риз нокаутировал Лероя Джонсона на турнире PFL 7. Видео решающего удара разместил пользователь Jollasanda в своем Twitter-аккаунте.

В первом раунде противостояния Де Риз вошел в клинч с Джонсоном и потянул соперника на себя. После этого он нанес удар коленом по голове соперника. Джонсон свалился и провел без сознания семь минут.

Бойца срочно госпитализировали. Джонсону потребовалась срочная операция из-за смещенных позвонков. Об этом сообщил менеджер Джонсона Дэниел Рубинштейн в Twitter.

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