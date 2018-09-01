У американского F-35 нашли серьезную уязвимость

Американский истребитель F-35 оказался уязвим для ударов молний. Об этом пишет National Interest.

По данным издания, в начале августа Корпус морской пехоты США запросил переносные громоотводы для защиты истребителей F-35B, размещенных на американской базе Ивакуни на японском острове Хонсю. Подобный запрос морпехи объяснили тем, что у F-35 отсутствует должный уровень пассивной защиты от ударов молний. Как отмечается, это связано с тем, что при создании истребителей используются композитные материалы.

По данным Пентагона, в настоящее время производящая истребители F-35 корпорация Lockheed Martin уже тестирует Автономную логистическую информационную систему (ALIS), которая должна обеспечить защиту электронного «мозга» самолета от ударов молний.

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При этом, как отмечает National Interest, о данной проблеме Пентагону известно еще с 2012 года. Тогда в ходе проверки топливной системы F-35 были выявлены проблемы, связанные с риском детонации топливных баков истребителя из-за попадания молнии.

В августе аналитики американской некоммерческой организации «Проект государственного надзора» (Project on Government Oversight, POGO) уличили Минобороны США в попытках скрыть серьезные недостатки ударного истребителя F-35. Отмечалось, что на данный момент у машины выявлено 111 критических недостатков первой категории и еще 855 — второй категории.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом) и C (палубный). Стоимость каждой боевой машины составляет около 100 миллионов долларов.

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