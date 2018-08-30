Пентагон уличили в сокрытии дефектов F-35

Министерство обороны США пытается скрыть серьезные недостатки ударного истребителя F-35. К такому выводу пришли аналитики американской некоммерческой организации «Проект государственного надзора» (Project on Government Oversight, POGO), передает The Washington Examiner.

19 самых критичных дефектов было решено перевести в разряд пониженной опасности без всякого плана для исправления недостатков. В частности, это касается системы катапультирования пилота, а также проблем с установкой координат для бомбометания, что может привести в удару по своим подразделениям.

По мнению POGO, Минобороны США не хочет откладывать начало крупносерийного производства F-35. «В военном ведомстве хотят прийти на Капитолийский холм и рапортовать, что у них больше нет недостатков первой категории», — считает военный аналитик организации Дэн Грацьер.

На данный момент у F-35 выявлено 111 критических недостатков первой категории и еще 855 — второй категории.

22 августа истребитель F-35 совершил аварийную посадку на авиабазе ВВС США Эглин. Самолет с нераскрывшимся передним шасси приземлился на носовую часть. Причины случившегося выясняются. При посадке могла пострадать система электрооптического прицеливания EOTS (Electro-Optical Targeting System).

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом) и C (палубный). Стоимость каждой боевой машины составляет около 100 миллионов долларов.

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