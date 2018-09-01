Путин поздравил первоклассников со вступлением на тропу дружбы и знаний

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, их родителей и учителей с Днем знаний. Его речь, сказанную во время посещения сочинского детского центра «Сириус», цитирует ТАСС в субботу, 1 сентября.

«Сегодня 1 сентября. Так случилось, что это выходной день, суббота, и во многих школах занятия начинаются только 3 сентября. Тем не менее, мы отмечаем всегда 1 сентября как День знаний, как праздник. Я от души с этим праздником, с Днем знаний, поздравляю и вас, и всех учащихся нашей огромной страны», — сказал он.

Особое внимание Путин уделил первоклассникам. «Для них это вообще новая страница в жизни начинается, они приходят знакомиться с новыми друзьями, со своими учителями, с преподавателями. И, что самое главное, они встают на тропу знаний», — сказал президент.

Он в шутку подчеркнул, что это «не тропа войны, а тропа дружбы и знаний».

В 2018 году в первый класс в России пошли 1,8 миллиона детей.

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