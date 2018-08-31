Образование станет источником спроса на инновации

В Москве на ВДНХ проходит Московский международный форум «Город образования», организованный при поддержке правительства Москвы. Участники панельной дискуссии «Wanted: розыск и поддержка инноваторов в образовании» пришли к выводу, что образование может стать колоссальным источником спроса на инновации при выполнении двух условий —реализации принципа вариативности и формировании адекватных практик правоприменения в этой сфере.

«У нас есть огромная сфера основного общего образования, которая могла бы проявить колоссальный спрос на инновации при наличии очень простого условия. Учитель, который с нашей точки зрения является главной фигурой в образовании, должен иметь возможность предъявить этот спрос. Чтобы он мог это делать, в образовании должен быть реализован принцип вариативности», — подчеркнул Андрей Галиев, вице-президент корпорации «Российский учебник». Принцип вариативности подразумевает определенную гибкость и корректировку содержания работы с учениками в зависимости от актуальности тех или иных задач и индивидуальных темпов продвижения в их решении. По словам выступающего, пока не все шаги в сторону реализации этого принципа предприняты.

При этом в настоящее время у перспективных проектов есть множество возможностей для развития. И «вопрос скорее даже не в поддержке таких проектов со стороны государства, а в правоприменении, — подчеркнула Светлана Решетникова, руководитель проекта департамента развития новых форм образования Агентства стратегических инициатив, — Необходимы законные условия, которые с учетом всех требований позволят выстроить систему для того, чтобы учитель и ученики могли "выходить" за рамки школы и использовать эти ресурсы в учебном процессе».

Эксперты согласились с тем, что с учетом стремительных изменений в образовании роль педагога также будет меняться: он станет наставником, проводником к новым знаниям и подходам в обучении. «Технологии не вытеснят преподавателя из образовательной среды. Такой цели не преследуют и образовательные стартапы. Цель инновационных проектов — стать полезным инструментом в работе учителя, помочь выстроить индивидуальные траектории для каждого ученика, предоставляя необходимый образовательный контент и те знания и навыки, которые станут полезны в будущем сегодняшних школьников», — подчеркнул генеральный директор и партнер GVA Замир Шухов.

Обсуждение состоялось в рамках программы Startup CityChallenge 2018 — масштабного конкурса уникальных образовательных проектов, организованного журналом EdExpert. На сегодняшний день отобрано 10 финалистов конкурса. Это новые проекты в сфере образования и инновационных учебных технологий. Победители станут известны по результатам итоговой питч-сессии, которая состоится в рамках форума «Город образования».