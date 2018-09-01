Загранпаспорт стал доступнее

В России упростили процедуру получения загранпаспорта: с 1 сентября оформить и получить биометрические паспорта можно в МФЦ округов и административных центров с населением свыше 50 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Документы нового поколения с электронным носителем информации были введены в 2005 году. С февраля 2018-го их выдавали многофункциональные центры в городских округах и районных центра с населением более 100 тысяч человек, а также в городах федерального значения.

19 июня Госдума приняла законопроект о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Документ на ребенка до 14 лет обойдется в 2,5 тысячи рублей. Кроме того, за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства нового формата (изготовленного на пластиковой основе) пошлина возросла с 800 до 1,5 тысячи рублей. Закон вступил в силу 3 августа.

Авторы инициативы отмечают, что повышение пошлин позволит компенсировать почти 40 процентов расходов федерального бюджета на изготовление таких документов и создание инфраструктуры обработки и хранения данных.

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