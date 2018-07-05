Пассажирам позволили путешествовать без паспортов

В Австралии начали использовать новый способ прохождения контроля в аэропорту, который позволит в будущем избавиться от загранпаспортов. Об этом сообщает News.com.au.

Пассажиры некоторых международных рейсов авиакомпании Qantas смогут принять участие в пробной версии программы facial recognition system («система распознавания лиц») в международном аэропорту Сиднея с 5 июля. Новая биометрическая технология позволяет проходить некоторые пункты контроля без паспорта и посадочного талона, автоматически сканируя лица путешественников.

CEO аэропорта Сидней Джефф Калберт рассказал, что это нововведение сделает процедуры досмотра проще и быстрее.

«В будущем нам больше не придется жонглировать паспортами и сумками при регистрации или копаться в карманах и смартфонах, чтобы показать посадочный талон», — уточнил он.

Материалы по теме Как полетали? Ведущие западные авиакомпании обрекли пассажиров на холод и голод

В июне туалеты в самолетах предложили заменить на писсуары, чтобы сократить ожидание пассажиров в очередях. Производитель оборудования для самолетов Zodiac Aerospace представил двойной писсуар с названием Durinal. Согласно концепции, два писсуара будут совмещены в одной кабинке так, что двое мужчин смогут ходить в туалет одновременно.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!