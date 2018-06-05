Решена проблема длинных туалетных очередей в самолете

Туалеты в самолетах предложили заменить на писсуары, чтобы сократить ожидание пассажиров в очередях. Об этом сообщает The Sun.

Производитель оборудования для самолетов Zodiac Aerospace представил двойной писсуар с названием Durinal. Согласно концепции, два писсуара будут совмещены в одной кабинке так, что двое мужчин смогут ходить в туалет одновременно. Дизайнеры предположили, что это значительно сократит время ожидания.

«Инновация принесет пользу не только мужчинам, но и женщинам, пусть даже косвенно», — сказал представитель компании.

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В мае британское дизайнерское агентство PearsonLloyd придумало, как организовать пространство в самолете таким образом, чтобы пассажирам не было тесно и полет прошел для них комфортно. Для этого дизайнеры разработали новые сиденья, которые имеют специальный узкий хребтовый каркас, соединяющий части кресла сзади посередине. Это позволит пассажирам опереться коленями на мягкие края сиденья по обе стороны от каркаса.

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