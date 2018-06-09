В аэропортах появится удобное место для сна

Дизайнеры, бизнесмены и путешественники из Словении разработали специальные капсулы для сна, которые установят в европейских аэропортах. Об этом сообщает Fox News.

Согласно концепции, внешне модули Airpods будут выглядеть как футуристические дрэгстеры (автомобили, которые задействованы в гоночных соревнованиях на ускорение). Внутри путешественники смогут зарядить телефон, подключиться к сети Wi-Fi и посмотреть кино.

Также туристам предоставится возможность мониторить все происходящее снаружи, несмотря на то, что комнаты для сна полностью изолируют внешние звуки. Капсула автоматически будет отправлять сигнал-уведомление о том, что пассажиру пора пройти к выходу на посадку.

Изобретение еще требует доработки, однако первые капсулы планируют разместить в некоторых аэропортах Европы уже в этом году.

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В июне туалеты в самолетах предложили заменить на писсуары, чтобы сократить ожидание пассажиров в очередях. Производитель оборудования для самолетов Zodiac Aerospace представил двойной писсуар с названием Durinal. Согласно концепции, два писсуара будут совмещены в одной кабинке так, что двое мужчин смогут ходить в туалет одновременно. Дизайнеры предположили, что это значительно сократит время ожидания.

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