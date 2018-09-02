Медведь обнаружил новый способ развлечься и оккупировал гамак

В Северной Каролине (США) черного медведя застукали за необычным времяпрепровождением — косолапый разлегся в гамаке и умиротворенно качался. Кадры с отдыхающим хищником выложила на YouTube пользователь Michelle Baber.

Судя по возгласам автора видео, мишка уже не в первый раз пользуется ее гамаком.

21 августа сообщалось, что черный медведь забрался в дом к пожилой жительнице американского штата Нью-Гемпшир. Когда женщина наткнулась на животное, оно ударило ее лапой по лицу. В результате пострадавшая потеряла глаз и получила другие травмы.

12 июля черный медведь в штате Джорджия забрался в автомобиль и съел обед, который водитель оставила на сиденье. Животное игнорировало любые попытки напугать его, включая рев автомобильной сигнализации. Через какое-то время он сам выбрался из машины и ушел.

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