Логотип с Путиным довел до суда клуб КХЛ

Финский «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), намерен судиться с журналом Helsingin Sanomat за незаконное использование бренда. Об этом сообщает Iltalehti.

Издание разместило на обложке субботнего выпуска изображение президента России Владимира Путина в центре клубного логотипа. «Это сделано с целью унизить клуб и увеличить свои продажи. За нами остаются авторские права на логотип. Никто не обращался к нам за разрешением о его использовании. Это уже не журналистика», — заявил гендиректор «Йокерита» Юкку Кохонен.

Представители журнала призвали не драматизировать ситуацию. «Если вы сравните логотип "Йокерита" и нашу обложку, то увидите множество различий. У нас на странице опубликована авторская работа, в получении разрешения не было необходимости», — ответил Кохонену редактор Анссите Миеттинен.

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона 2014/2015 года. Клуб является двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов.

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