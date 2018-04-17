Депутат-миллионер вступился за беднейшие клубы КХЛ

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов заявил, что не позволит Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) исключить из своего состава клубы «Адмирал» и «Амур». Об этом сообщает ТАСС.

«Точно не дадим убрать "Адмирал" и "Амур" из КХЛ», — сказал Фетисов. Также депутат отметил, что «Адмирал» из Владивостока является его «детищем», и пожелал болельщикам команды терпения.

«Адмирал» и «Амур» заняли 19-е и 23-е места соответственно в рейтинге клубов КХЛ по спортивным и экономическим показателям. Из-за таких низких результатов лига может отказаться от участия этих команд в следующем сезоне. В конце марта КХЛ уже исключила тольяттинскую «Ладу» и ханты-мансийскую «Югру», чьи показатели также были низкими.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, выступал в составе московского ЦСКА, а также клубов Национальной хоккейной лиги — «Нью-Джерси Девилс» и «Детройт Ред Вингс». Наряду с Валерием Газзаевым и Вячеславом Третьяком входит в тройку самых обеспеченных депутатов Государственной Думы среди бывших спортсменов.

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