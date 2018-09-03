Федерер шокировал соперника величайшим ударом в истории

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отбил мяч редким ударом в матче против австралийца Ника Кирьоса в рамках турнира US Open. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя Debasish Mahato.

37-летний швейцарец едва достал мяч, посланный Кирьосом в противоположную часть корта. Тем не менее, успев за мячом, Федерер исполнил редкий удар. Снаряд пролетел мимо стойки и над уровнем сетки, но упал на половине корта Кирьоса и был засчитан. В трансляцию попало удивленное лицо Кирьоса, по всей видимости, не ожидавшего, что Федереру удастся подобный технический элемент. Швейцарец одержал победу в матче.

По версии теннисного ветерана Грега Руседски, Федерер исполнил величайший удар в истории спорта. Его слова передает британское издание Express.

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