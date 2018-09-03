Утечка мужского «axe-эффекта» в США породила шутки о женских безумствах

Взрыв фуры с мужскими дезодорантами Axe, произошедший в американском штате Техас, вызвал волну шуток среди пользователей Twitter. Событие заставило юзеров вспомнить о популярной рекламе продукта и знаменитом «axe-эффекте», который, как шутливо утверждали производители, толкал женщин на крайне неадекватные поступки.

Флешмоб запустил пользователь из Иллинойса по имени Аарон Гейгер (Aaron Geiger). Он опубликовал в своем Twitter ссылку на новость о взрыве, сопроводив ее комментарием: «Все в безопасности, и весь город Белтон воняет, как раздевалка старшеклассников».

Твит набрал более 11 тысяч лайков. Многочисленные комментаторы иронизировали над сюжетом рекламы, где запах Axe якобы сводит женщин с ума. «Есть ли потенциальная опасность для женщин, мчащихся к месту аварии, привлеченных запахом? Я видела это в рекламе, так что предположим, что это правда», — написала Джудит Клер (Judith Clare). Пользователь Соня Ребело (Sonia Rebelo) поинтересовалась, почему на фото не видно бегущих девушек.

Некоторые юзеры решили подшутить над местом катастрофы. «В Белтоне и до этого был такой запах», — сообщила Диан Догадорер (Diane Dogadorer). Мэттью Кросс (Matthew Cross) сообщил, что это самое потрясающее событие, произошедшее в Белтоне с тех пор, как он переехал в этот город.

Линейка продуктов Axe для мужчин прославилась благодаря неоднозначной рекламе. Согласно сюжетам роликов, как только мужчина распыляет на себя дезодорант марки Axe, все женщины вокруг обращают на него внимание.

Ранее поводом для шуток в сети стала новость, опубликованная в журнале Newsweek. Увидев сообщение о возможном поглощении планеты черной дырой, юзеры решили пофантазировать, какие проблемы им поможет решить конец света.

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