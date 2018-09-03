Российские города ранжировали по уровню бедности

Самыми бедными в России себя считают жители города Рубцовска, расположенного в Алтайском крае. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного порталом Domofond. Материалы исследования предоставлены «Дому» в понедельник, 3 сентября.

Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Средний балл по стране составил 4,3 при максимальных 10 баллах. Полностью довольны соотношением своего дохода и стоимости жизни 5,7 процента опрошенных (3,4 тысячи человек). Не согласились с утверждением (оценки от 1 до 3) 46,5 процента, или почти 28 тысяч человек. Средний балл (от 4 до 7) поставили 35 процентов респондентов (21 тысяча человек). Высокий балл (от 8 до 10) поставили 17 процентов, или около 10 тысяч опрошенных.

Менее других удовлетворены доходами жители Рубцовска (2,8 балла). Несколько лучше показатели у Новочеркасска (Ростовская область) и подмосковного Волоколамска: средний балл в этих городах составил 2,9. Замыкает рейтинг аутсайдеров Невинномысск (Ставропольский край) с 3,5 балла.

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Больше всех довольны своим финансовым благосостоянием жители подмосковного Красногорска: они поставили утверждению «Моего ежемесячного дохода достаточно» максимальную по стране оценку — 5,7 балла. Второе место у подмосковного Щелкова с 5,5 балла. Абакан (Республика Хакасия) занял третье место: респонденты оценили соотношение доходов и стоимости жизни также на 5,5 балла. В Геленджике средний балл — 5,2. Замыкают топ-10 городов с наивысшим средним баллом Екатеринбург, Санкт-Петербург и подмосковные Химки с оценкой 5,1 балла. Москва заняла пятое место, хотя средний балл по столице немного упал по сравнению с прошлым годом и составил 5,4.

Ранее сообщалось, что доля россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, по итогам 2017-го сократилась впервые за пять лет: число живущих за чертой бедности снизилось по сравнению с предыдущим годом на 200 тысяч и достигло 19,3 миллиона человек, что составляет 13,2 процента всего населения страны.