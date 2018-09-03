Обиженный российский завуч стал хакером и отыгрался на школьниках c учителями

Завуч школы из Ульяновска взломал информационные ресурсы городского управления образования, чтобы удалять оттуда персональные данные учеников, учителей, а также финансовую отчетность, сообщает 73online.ru.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к защищенным данным (часть 3 статьи 272 УК РФ).

«С учетом признательной позиции обвиняемого суд вправе прекратить уголовное преследование, обязав его выплатить судебный штраф», — рассказал изданию защитник ульяновца Егор Бидюк.

Хакера вычислили сотрудники ФСБ. Он взломал базу данных в декабре прошлого года в рабочее время с одного из школьных компьютеров. Мужчина признался в содеянном и объяснил свои действия обидой на несправедливое отношение к нему со стороны начальства.

27 июня сообщалось, что в Рязанской и Астраханской областях двое молодых людей 19 и 18 лет взломали более 500 тысяч аккаунтов пользователей крупных торговых сетей. Они совершали покупки на бонусные баллы и выставляли аккаунты на перепродажу.

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