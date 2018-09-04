Владимир Соловьев раскрыл «страшную тайну» своей одежды

@VRSoloviev / Twitter

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о «страшной тайне» происхождения своего кителя. Видео он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

В ролике Соловьев заявил, что многие зрители предполагают, что свои пиджаки ведущий заказывает в «ателье имени товарища Сталина». Затем он провел «сеанс разоблачения»: снял с себя китель и продемонстрировал на камеру ярлык производителя.

«Нигде ни товарища Сталина, ни товарища Ким Ир Сена», — заключил ведущий. Имитируя интонации руководителя СССР Сталина, он также отметил, что его одежда была сшита в европейской стране. В финале ведущий попросил комментаторов быть поаккуратнее в своих выражениях.

В комментариях подписчики осудили шуточную подачу ролика. «Ну ни разу не смешно, мерзко и пошло косить под убийцу», — заметил один из пользователей. Ряд юзеров отметили, что у Соловьева началась мания величия, так как он предполагает огромный интерес к своей персоне.

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