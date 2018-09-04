Тюремщик пригвоздил заключенного к кухонному столу

В Марий Эл завершено расследование уголовного дела 27-летнего младшего инспектора исправительной колонии №5, который ударил заключенного ножом. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, утром 25 декабря 2017 года сотрудник колонии застал осужденного, который должен был убирать снег на территории, в помещении для приема пищи. В ходе разговора он нанес нарушителю удар ножом по кисти левой руки. На фотографии следственного эксперимента показано, что руку заключенного пригвоздили к столу.

С целью изобличения виновного проведено шесть судебно-медицинских экспертиз, три психофизиологических исследования, допрошено 16 свидетелей.

Сотруднику колонии вменяется превышение должностных полномочий, сопряженное с применением насилия. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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