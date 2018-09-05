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Кремль отреагировал на скандал вокруг Google

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Претензии ЦИК и Роскомнадзора в адрес Google нельзя назвать чрезвычайной ситуацией, это обычная работа ведомств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 5 сентября.

«Это обычная ежедневная работа, скажем так, мониторить различные СМИ, информационные площадки на предмет соответствия действующему законодательству. Поэтому я не думаю, что здесь можно игнорировать, конечно, такие проявления, но и нельзя как-то относиться к этому, как к какой-то чрезвычайной ситуации. Это обычная работа соответствующих ведомств и органов по мониторингу СМИ на предмет соответствия действующему законодательству», — сказал Песков.

4 сентября Роскомнадзор направил предупреждающее письмо корпорации Google о недопустимости вмешательства в российскую выборную кампанию. В ведомстве считают, что на видеохостинге YouTube публикуются ролики, призывающие зрителей к нарушению действующего законодательства.

Центризбирком России также отправил американской компании письмо с жалобой на распространение призывов к участию в политических акциях.

Позже в Роскомнадзоре проинформировали, что о блокировке YouTube речи не идет. О реакции представителей Google на обращение российских ведомства пока неизвестно.

Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.

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