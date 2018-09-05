«Китайский SpaceX» запустил сразу три спутника

Частная китайская ракета SQX-1Z впервые стартовала, запустив в суборбитальное пространство сразу три спутника CubeSat, сообщает Xinhua. Один из аппаратов уже спустился на землю при помощи парашюта, два других после завершения миссии на орбите также должны приземлиться.

Материалы по теме Дешевые, многоразовые, на метане У России таких ракет нет. И не будет

Пуск произведен 5 сентября с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу на северо-западе Китая). Старт предполагал отработку технологий SQX-1Z. Полет ракеты длился более 460 секунд, носитель достиг высоты 108 километров.

Ракету SQX-1Z предполагается использовать для выведения на орбиту малых спутников и космического туризма. Твердотопливный носитель, созданный компанией i-Space, в длину достигает 9,5 метра. Диаметр ракеты — 1,4 метра. Максимальная скорость полета достигает 1,6 километра в секунду, высота полета — 175 километров.

В апреле i-Space запустила суборбитальную ракету Hyperbola-1S.

В мае китайская компания Lingtai Kongjian провела испытательный запуск первой в КНР коммерческой ракеты-носителя (серии One Space, OS-X). Всего в частном ракетостроении в Китае насчитывается около 60 компаний.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!