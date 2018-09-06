США потеряли боевой беспилотник над Испанией

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk потерпел крушение в Средиземном море у берегов Испании. Это произошло еще 26 июня, однако огласке эта информация не предавалась, сообщает американское издание The Drive.

По его сведениям, до запроса журналистов факт гибели дрона, по сути, скрывался командованием Военно-воздушных сил США. Как отмечается, это могло быть сделано из-за технологий, которые могут представлять ценность для других стран, даже если беспилотник поврежден.

К настоящему времени место крушения уже обнаружено, а сам аппарат поднят на поверхность и доставлен на военно-морскую базу Рота. Затем его должны отправить в США. Что именно произошло с беспилотником, не сообщается. Как заявил представитель Центра безопасности ВВС США Джош Эйкок, причины произошедшего расследуются.

Таким образом за год с небольшим США потеряли два RQ-4 Global Hawk, пишет The Drive. До этого такой беспилотник потерпел крушение в калифорнийской пустыне 21 июня 2017-го.

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