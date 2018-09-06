Причину смерти солистки The Cranberries решили все же назвать

Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риорданн утонула в ванне в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает The Independent в четверг, 6 сентября.

В результатах расследования указано, что в номере О'Риорданн были найдены бутылки из-под алкоголя. Натали Смарт, осматривавшая место происшествия, заявила, что певица «лежала в ванне, ее рот и нос были под водой», передает The Telegraph. Отмечается, что уровень алкоголя в крови женщины оказался крайне высок. В заключении смерть О'Риорданн назвали несчастным случаем.

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В январе Вестминстерский суд в Лондоне сообщил, что не собирается обнародовать причину смерти О'Риорданн. Кончину исполнительницы полиция называла «необъяснимой», но «не подозрительной» — признаков насильственной смерти обнаружено не было.

О'Риорданн умерла в возрасте 46 лет 15 января. Ее тело нашли в ванной номера в отеле на Парк-Лейн в Лондоне. Она приехала в Великобританию для записи музыки.

Долорес О'Риордан выступала в составе The Cranberries с 1990 года.

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