Причину смерти вокалистки The Cranberries решили скрыть

Вестминстерский суд в Лондоне не станет опубликовывать причину смерти вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риорданн как минимум до апреля. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает Rolling Stone.

Суд назначил на 3 апреля специальное слушание, во время которого будет решено, обнародовать ли информацию, касающуюся кончины исполнительницы. Тем не менее ее семье эти данные предоставят заранее.

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Также стало известно, что артистку похоронят в Ирландии.

Ранее, в декабре 2017-го, друзья солистки The Cranberries Долорес О'Риорданн рассказали, что перед смертью она была в «жуткой депрессии». По словам знакомых, в таком состоянии О'Риорданн пребывала на протяжении последних недель. Она также страдала от боли в спине. Кроме того, 2013-м певица пыталась покончить с собой.

О'Риорданн умерла в возрасте 46 лет 15 января. Полиция назвала ее кончину «необъяснимой», но «не подозрительной» — признаков насильственной смерти обнаружено не было.

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