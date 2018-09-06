Вышли первые кадры фильма о гибели «Курска»

В сети появился первый трейлер фильма «Курск», посвященного крушению одноименной российской подлодки в 2000 году. Проморолик опубликован на YouTube-канале EuropaCorp в четверг, 6 сентября.

Режиссером «Курска» выступил Томас Винтерберг. Главного героя в триллере — главу английского спасательного отряда Дэвида Расселла — играет британец Колин Ферт. В нем также снялась Лея Сейду. Производством ленты занялась французская студия Люка Бессона EuropaCorp.

Премьера фильма запланирована на 7 ноября.

В марте Бессон признался, что убрал из сценария «Курска» персонажа, воплощающего президента России Владимира Путина. По словам кинематографиста, линия с российским лидером отвлекла бы зрителей от истории гибели подлодки, на которой Бессон хотел сделать акцент.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота России в Баренцевом море. Погибли 118 моряков.

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