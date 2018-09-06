Степаненко заподозрили в нежелании разводиться

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин предположил, что Елена Степаненко передумала расторгать брак. Об этом он заявил по итогам судебного заседания, сообщает ТАСС.

Такие выводы представитель артиста сделал, исходя из нежелания Степаненко принимать на ответственное хранение все совместно нажитое с Петросяном имущество, на которое ранее был наложен арест. При этом адвокат Степаненко добивалась ареста и настаивала на том, чтобы передать права на хранение именно клиентке.

Это, по мнению Жорина, показывает, что Степаненко затягивает процесс, чтобы «заставить Петросяна либо передумать разводиться, либо согласиться на ее имущественные требования».

Адвокат Степаненко Елена Забралова после заседания заявила, что артистка подвергается травле со стороны журналистов и представителя Петросяна. По мнению защитницы, Степаненко, в отличие от оппонента, ведет себя достойно и никого не дискредитирует.

Бракоразводный процесс двух знаменитостей был предан огласке в начале августа. Суд рассматривает сразу два иска — от Степаненко и от Петросяна, и оба связаны с разделом имущества. Защита Петросяна настаивает, что брак юмористов фактически перестал существовать еще 15 лет назад.

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