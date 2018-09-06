Степаненко пожаловалась на травлю со стороны Петросяна

Юмористка Елена Степаненко подвергается травле со стороны журналистов и представителя Евгения Петросяна, утверждает ее адвокат Елена Забралова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Началась кампания по полной дискредитации с помощью СМИ и представителя Евгения Вагановича. Она очень сожалеет, что происходит эта травля», — рассказала представитель артистки.

По мнению Забраловой, ее клиентка за все время судебного разбирательства вела себя достойно и не сказала ни одного дискредитирующего слова в сторону оппонента.

В конце августа стало известно, что Степаненко претендует на раритетные оккультные книги, купленные в период проживания в браке. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, для нее владение этими предметами является принципиальным вопросом.

О бракоразводном процессе двух юмористов стало известно в начале августа. Суд рассматривает сразу два иска — от Степаненко и от Петросяна, и оба связаны с разделом имущества. Защита Петросяна утверждает, что пару давно связывают лишь творческие отношения, а сам брак фактически не существует уже около 15 лет.

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