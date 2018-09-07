Воробьев оценил вклад особых экономических зон в развитие Подмосковья

Строительство логистического центра площадью 140 тысяч квадратных метров началось в Подмосковье, губернатор Андрей Воробьев присутствовал при закладке капсулы в цемент, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В центре внимания — особые экономические зоны. Сейчас в области их три, там есть дороги, газ, электричество, инвесторы экономят на инфраструктуре. В каждой зоне от 50 до 150 предприятий. Свободные экономические зоны — это то, что двигает вперед нас», — сказал глава региона.

По его словам, в будущем планируется открытие еще двух экономических зон, что создаст дополнительные условия для развития экономики. Губернатор подчеркнул, что в настоящий момент регион лидирует по объему инвестиций. За последние пять их было вложено около 600 миллиардов рублей.

В декабре прошлого года Андрей Воробьев заявил, то власти намерены активно привлекать отечественные и зарубежные инвестиции, так как это обеспечивает уверенный рост экономики. По его словам, для предпринимателей создаются самые выгодные условия.