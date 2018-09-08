Игрок «Арсенала» пожаловался на сравнения с лесбиянкой

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, что болельщики называли его лесбиянкой из-за длинных волос. Слова спортсмена приводит The Times.

Игрок, рассуждая о возможности каминг-аута в современном футболе, отметил, что часть фанатов к этому не готова. «Невозможно, чтобы в футболе кто-то признался в том, что он гей (...) Подобная ситуация была недавно в регби, когда игрок из Уэльса совершил каминг-аут. Это приняли нормально, но в футболе совсем другая культура. Могут посыпаться очень личные и обидные оскорбления, особенно от фанатов соперника», — рассказал Бельерин.

Разницу между футбольной и регбийной культурой он подтвердил своим примером, рассказав, что сталкивался с оскорблениями из-за внешности. «Вот меня, например, называли лесбиянкой за то, что я отрастил себе волосы. Случались и другие гомофобские оскорбления. Я научился не обращать внимания на такое, но это все равно может влиять на вас», — сказал игрок.

Бельерин — воспитанник «Барселоны», однако за основную команду сине-гранатовых он никогда не играл. С 2011 года испанец находится в системе «Арсенала». В составе лондонцев крайний защитник дебютировал в 2014 году.

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