Взявшихся за руки футболистов сборной Англии заподозрили в гомосексуализме

Британский таблоид The Sun заподозрил футболистов сборной Англии — вратаря Джо Харта и защитника Кирана Триппьера — в гомосексуализме.

По информации издания, после товарищеского матча с национальной командой Германии игроки посетили лондонский ночной клуб Mayfair и вышли оттуда около 3:30 утра, держась за руки.

Встреча с немцами завершилась со счетом 0:0. Во вторник, 14 ноября, сборная Англии проведет товарищеский матч с Бразилией на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Харт более трех лет женат на Кимберли Крю. Однако слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации голкипера возникли еще в 2014 году, когда в сети появились кадры поцелуя Харта с партнером по сборной Англии Джеком Уилширом.

8 ноября футболист главной лиги футбола (MLS) Робби Роджерс объявил о завершении карьеры и совершил каминг-аут. Полузащитник призвал всех геев раскрыть себя, чтобы улучшить свою жизнь и вдохновить многих молодых людей по всему миру.

Самым известным открытым геем в мировом футболе является бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер. Полузащитник выступал за «Лацио», «Штуттгарт», «Астон Виллу» и «Эвертон».