В Новороссийске пассажирский автобус смыло в море селевым потоком

Селевой поток смыл в море пассажирский автобус в Новороссийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, в ночь на субботу в регионе выпала месячная норма осадков. В результате произошел сход грязекаменной массы по устью реки Чухабль на автодорогу местного значения по улице Широкая Балка. Этим потоком и был смыт пассажирский автобус.

Объем грязекаменной массы составил около 200 кубометров. В происшествии никто не пострадал.

С 7 по 9 сентября в регионе введен режим повышенной готовности. Местных жителей просят не покидать дома.

Ранее 1 сентября сообщалось, что при сходе селевого потока в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), в реку Баксан упали три автомобиля. В машинах находились пять человек, двоих удалось спасти.

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