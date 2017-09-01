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Три автомобиля упали в реку в Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока

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Три автомобиля упали в реку Баксан при сходе селевого потока в Приэльбрусье (Кабардино- Балкария), сообщает ТАСС в пятницу, 1 сентября.

В машинах находились пять человек, двое из них спасены, еще троих ищут спасатели, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

По данным РИА Новости, в одной из машин мог находиться глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым приехал на место происшествия. «Он прибыл на место ЧС ночью, его машина упала в реку в результате обвала дороги, и ее унесло течением», — рассказал агентству представитель пресс-службы главы правительства региона.

Около 02:50 в Эльбрусском районе КБР с ущелья Адыл-Суу сошел мощный селевой поток. В результате федеральную автодорогу Прохладный — Азау, ведущую к высокогорному курорту «Эльбрус», смыло в нескольких местах. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт. К ликвидации последствий схода селя и поисково-спасательным работам привлечены в общей сложности 245 человек, 33 единицы техники, пишет ТАСС.

Из-за инцидента более 300 туристов оказались заблокированы в горах Кабардино-Балкарии, рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

14 августа сообщалось, что по пойме реки Герхожан-Суу в черте города Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии сходит селевой поток. Из зоны чрезвычайной ситуации были эвакуированы 300 человек.

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