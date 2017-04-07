В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП

Автомобиль упал в водоем после ДТП на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы средней степени тяжести. Ее эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного центра.

Как пишет МК со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД по столице, авария произошла на пересечении Батайского проезда и улицы Маршала Голованова. Там столкнулись автомобили BMW и Mazda. В водоем съехала первая машина. Отмечается, что пострадал водитель Mazda.

26 января на Ростовской набережной в Москве произошло ДТП, в результате которого автомобиль Subaru Forester пробил ограждение и упал в реку. Женщину, находившуюся в машине, спасли из ледяной воды инспектор ДПС и случайный прохожий. Оба они были награждены руководством столичного главка МВД, сообщало сетевое издание m24.ru.