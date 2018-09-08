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Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о разработке Россией военного экраноплана. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе «Гидроавиасалона-2018» Мантуров сообщил, что в данный момент Минобороны России в рамках государственной программы вооружения до 2027 года ведет разработку экраноплана. «Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения», — рассказал чиновник.

Мантуров добавил, что, по мнению экспертов, экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника. Его предполагают использовать для охраны Северного морского пути и патрулирования акватории Черного и Каспийского морей.

Опытный образец экраноплана «Орлан» с ракетным вооружением создадут в России до 2027 года, сообщал в июле вице-премьер Юрий Борисов. Он также рассказал о строительстве в рамках государственной программы вооружений кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена».

Экраноплан представляет собой высокоскоростное транспортное средство-амфибию, летящее на небольшой высоте от поверхности земли за счет действия так называемого экранного эффекта. Этот эффект заключается в резком увеличении подъемной силы крыла и других аэродинамических характеристик летательного аппарата при полете вблизи экранирующей поверхности, например воды или земли.

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