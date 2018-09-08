Греция отказалась дать визу управляющему делами Московской патриархии

Власти Греции отказали в выдаче визы управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Управлении делами патриархии.

«Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось», — отметили в организации.

Собеседник агентства подчеркнул, что речь идет именно о гражданской визе, а не о посещении горы Афон, для чего необходимо получить специальное разрешение.

В последние месяцы российские священники начали испытывать трудности с получением многократных виз в Грецию. Так, настоятель храма Святой Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский писал в Facebook, что летом ему, несмотря на многочисленные поездки в Грецию за последние 20 лет, выдали визу сроком на месяц, а его жене — на три года. После безответного обращения к греческому послу священнослужитель решил оформить визу во французском консульстве и в итоге получил ее сроком на четыре года.

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