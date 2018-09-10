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Boss воссоздал на нью-йоркском показе атмосферу Калифорнии

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Бренд Boss впервые провел в Нью-Йорке совместный показ мужской и женской коллекций сезона весна-лето 2019. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 сентября.

Целью дизайнеров стало воссоздание на подиуме атмосферы калифорнийского пляжа. В центре внимания был контраст пастельных пудрово-розовых и нежно-голубых оттенков с яркими и глубокими бургунди и темно-синим, а также традиционного летнего белого с бирюзовым, оранжевым и желтым.

Мужские пальто и куртки с шероховатой поверхностью выглядели так, словно их специально обработали спреем с морской водой. В женской коллекции Boss возвращает моду на летящие юбки с плиссировкой и прямые платья-рубашки. Стиль Sports Tailoring, представленный еще в прошлом сезоне, весной и летом 2019 года будет развиваться в калифорнийском духе: в дизайне использованы серферские принты.

Компания Boss основана в 1923 году в Германии и специализируется на производстве элитных аксессуаров, одежды и обуви. В разное время в одежду Hugo Boss одевались игроки «Пари Сен-Жермен», «Реала» и немецкой футбольной сборной.

В июле 2018 года принадлежащий компании Boss бренд Hugo представил новую коллекцию весна-лето 2019. Показ проходил в берлинском Motorwerk — бывшем эпицентре развития техно-музыки. Среди флагманских моделей на показе были вещи из анилиново-желтой ткани — купальники, топы, плащи.

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