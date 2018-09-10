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Порошенко объявил о перехвате данных с российских военных спутников

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Ракеты-носителя «Протон-К» с российским спутником военного назначения «Космос»

Украинские специалисты научились перехватывать данные с российских военных спутников. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» во время общения с молодежью в Виннице.

«Накануне Дня Независимости нам традиционно пытались испортить праздник. Рота на участке населенного пункта Желобок [подконтрольный ЛНР — прим. «Ленты.ру»] в полосе наступления в полтора километра, сконцентрировав артиллерию, системы залпового огня, минометы, пытались прорвать фронт», — заявил он.

Специалисты по коммуникационным специальностям и спутниковым технологиям сделали все возможное, чтобы перехват российских военных данных стал возможным, отметил Порошенко. По словам президента, спутниковые снимки и работа разведки позволили «своевременно подтянуть резервы и встретить врага». «В Украине создана очень сильная школа», — заключил лидер страны.

В конце августа Украина сообщила, что располагает силами, способными в течение нескольких минут уничтожить российские корабли в Азовском море. Киев обладает средствами, позволяющими противостоять российским ВМС, заявил депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза.

В марте 2016 года Порошенко предложили взимать плату за пролет над территорией Украины орбитальных космических аппаратов России. На следующий день вице-премьер России Дмитрий Рогозин предложил ему стрелять из рогатки по пролетающим над территорией Украины российским спутникам. «Надо полагать, в натяжении рогатки будет участвовать личный состав бандеровских батальонов Нацгвардии?» — ответил политик в Facebook.

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