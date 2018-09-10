Власти Подмосковья отчитались о помощи пожилым людям

Более 120 благотворительных рейдов помощи пожилым людям из частного сектора Подмосковья провели в рамках областной акции «Тропинка к дому» в 2018 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 10 сентября.

«В минувшие выходные общественники и сотрудники Госадмтехнадзора Московской области помогли выполнить работы по уборке территории от большого скопления яблок одинокому, пожилому жителю Серебряных Прудов. С огромным желанием и удовольствием инспекторы очистили территорию вокруг плодовых деревьев, находящихся на территории земельного участка, принадлежащего ветерану труда, в результате чего было собрано более 100 килограммов яблок», — рассказала глава ведомства Татьяна Витушева.

В этом году акция, зародившаяся в Коломенском городском округе, стала лауреатом ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье», говорится в сообщении.

В апреле инспекторы Госадмтехнадзора и волонтеры помогли жителям старшего поколения провести весеннюю уборку. В частности, они убирали мусор, ветки и сухостой на территории частных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти должны заботиться о людях старшего поколения. По его инициативе была горожан почтенного возраста наделили правом бесплатного проезда на столичном транспорте. Льгота функционирует с сентября. Кроме того, он распорядился оставить подмосковным жителям предпенсионного возраста те же льготы, что есть у пенсионеров. Данная мера соцподдержки будет реализовываться до 2023 года.