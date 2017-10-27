Подмосковный прокурор отметил снижение преступности в регионе

Количество преступлений в Московской области, регистрируемых правоохранительными органами, за последние пять лет снизилось почти на 20 процентов, заявил прокурор Подмосковья Алексей Захаров. Его слова приводит газета «Подмосковье сегодня» в пятницу, 27 октября.

Он подчеркнул, что в регионе показатель уровня преступности достаточно низкий, несмотря на то, что это густонаселенный субъект. По итогам третьего квартала 2017 года на 100 тысяч жителей в среднем приходилось 850 преступлений, в большинстве регионов России эта цифра выше, уточнил он. «При этом количество зарегистрированных преступлений в Подмосковье стабильно снижается», — подчеркнул Захаров.

По его словам, на такой результат повлияли как координационная деятельность прокуратуры, так и объединение усилий в сфере борьбы с преступностью правоохранительной системы и органов государственной власти региона. Подмосковный прокурор добавил, что тенденция снижения касается основной массы преступных деяний.

18 марта сообщалось, что в Ленинском районе Подмосковья задержаны участники преступной группировки, специализирующейся на телефонном мошенничестве. Жертвами становились пожилые люди. Злоумышленники звонили и сообщали о задержании их родственников за различные преступления, после чего предлагали избежать ответственности, заплатив определенную сумму.