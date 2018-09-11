Дебоширить в самолетах станет в десятки раз дороже

В Государственной Думе приняли в первом чтении предложенные правительством поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, авиадебоширам и хулиганам придется заплатить за нарушение в транспорте в десятки раз больше. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Например, штраф за невыполнение законных распоряжений пилота увеличивается с 2-5 тысяч рублей до 20-40 тысяч, а плату за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования (железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном) хотят поднять с 500-1000 рублей до 30-50 тысяч рублей. Также хулиганам может грозить арест сроком до 15 суток.

Вдобавок отмечается, что за нарушение правил фото- и видеосъемки и за использование средств радиосвязи на борту воздушного судна административный штраф составит 1000 рублей с конфискацией материального носителя, содержащего фото- и видеоматериалы.

Ранее в сентябре Министерство юстиции России разработало законопроект, ужесточающий наказание за дебош на борту самолетов. Сообщалось, что штрафы за невыполнение требований командира лайнера могут увеличить почти в 10 раз — с 2-5 тысяч до 40 тысяч рублей.

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